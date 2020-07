Caos autostrade della Liguria: una nuova domenica di passione

Proseguono i problemi sulle autostrade della Liguria. Tanti i cantieri attivi, i cambi di carreggiata e le chiusure dei caselli. Come se non bastasse un tratto della A26 è stato chiuso, in entrambe le direzione per permettere la rimozione di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata a Campo Ligure.

Insomma quella che sembra presentarsi davanti è una vera e propria domenica di passione per chi viaggia su strade ed autostrade, in quando le chiusure dei tratti autostradali, causano il riversarsi del traffico sulla rete stradale ordinaria, anche con l’attraversamento di città e piccoli comuni che non sono abituati a queste situazioni straordinarie di traffico.

Ecco tutte le chiusure e le problematiche in A7, A10, A12 e A26 alle ore 13.00.

A7 Milano-Genova

Genova-allacciamentio A7/A12 – Tratto Chiuso tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 15:00 del 12/07/2020 per Disinnesco ordigno bellico.

Allacciamento A7/A12 al km 128.7 in direzione Milano chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Genova verso Livorno per lavori.

Allacciamento A7/A12 al km 128.7 in direzione Genova chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori.

Entrata consigliata verso Livorno: Genova est su A12 Genova-Rosignano Marittimo. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Genova Bolzaneto-Busalla al Km 125.8 in direzione: Milano, coda di 6 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Busalla in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 13/07/2020 verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano Ronco Scrivia.

L’area di servizio La Lanterna, in direzione Milano, ha i servizi di ristorazione chiusi per Interruzione Energia Elettrica

A10 Genova-Savona

L’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 24/07/2020 provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Albisola.

Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 24/07/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Varazze.

Arenzano in entrata è chiuso al traffico verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.

Piani d’Invrea Nord. L’area di servizio Piani d’Invrea nord (in direzione Ventimiglia) è chiusa per lavori

L’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

Genova Pegli in entrata è chiuso al traffico verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

L’uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

A12 Genova-Roma

Allacciamento A12/A7 Chiuso in direzione Genova. E’ chiuso al traffico Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est.

L’uscita di Sestri Levante è chiusa al traffico provenendo da Genova e in direzione Rosignano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

L’area di servizio Riviera sud (in direzione Rosignano) è chiusa fino alle 06:00 del 13/07/2020 per lavori

L’uscita di Lavagna è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 15/07/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Sestri Levante.

L’area di servizio Tirreno est (direzione Ss1 Aurelia) ha il camper service chiuso

Lavagna in entrata è chiuso al traffico fino alle 06:00 del 15/07/2020 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Chiavari.

L’area di servizio Riviera nord (in direzione Genova) ha la stazione di rifornimento chiusa per lavori

A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione Gravellona Toce

Tratto chiuso tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone fino alle 15:00 del 12/07/2020 (al Km 45.3 in direzione Genova Voltri) per Disinnesco ordigno bellico

Tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada (direzione Gravellona Toce) fino alle 15:00 del 12/07/2020 per Disinnesco ordigno bellico

Smottamento in entrata a Masone verso Genova Voltri.

L’area di servizio Turchino ovest (in direzione Genova Voltri) è chiusa fino alle 17:00 del 15/07/2020 per lavori.