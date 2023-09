Camogli, monastero S. Prospero: Marco Ansaldo spiega La Turchia

Monastero di San Prospero a Camogli martedì 5 settembre, ore 18, “La Turchia” spiegata da Marco Ansaldo.

Monastero Camogli, il giornalista Marco Ansaldo presenta il libro “La Marcia Turca – Istanbul crocevia del mondo”, domani martedì 5 settembre, ore 18, nel Monastero di San Prospero a Camogli – via Romana 59. L’evento si avvale, tra gli altri, anche del patrocinio del Comune di Recco.

«Marco Ansaldo ci inviterà a scoprire la Turchia – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – un paese affascinante e complesso, che si colloca tra Oriente e Occidente, tradizione e modernità. A cento anni dalla nascita della Repubblica, la Turchia è diventata una forza globale, protagonista sul palcoscenico politico mondiale. Soprattutto grazie a Recep Tayyip Erdoğan, un maestro della strategia e della comunicazione, che ha guidato la ‘marcia turca’ di cui parla il libro».

Dopo il saluto introduttivo del priore del Monastero di San Prospero e i saluti istituzionali di Giovanni Anelli, sindaco di Camogli, di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, di Franco Canevello, sindaco di Avegno, interverranno con l’autore Silvio Ferrari, Sandro Pellegrini e Selim Somer. Modera Fabio Nardi.

Biografia del giornalista Marco Ansaldo.

Marco Ansaldo (1959), già inviato speciale de «la Repubblica» per la politica internazionale, oggi è analista geopolitico, consigliere scientifico di «Limes» da Istanbul, vaticanista per «Die Zeit» e consulente de La7 per il programma Atlantide.

Ha insegnato all’Università Luiss e ha collaborato con Rai Radio 3. Alla Turchia ha dedicato tre libri (Chi ha perso la Turchia, Uccidete il Papa, Il caso Ocalan), una lunga serie di reportage e interviste, programmi in radio e in tv, conferenze e convegni, le voci dell’Enciclopedia Treccani e del Dizionario Utet, l’invenzione del Foro di dialogo intergovernativo fra Italia e Turchia. ABov