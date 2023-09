Pro Recco Gym Club ASD pronti per la ripartenza

La Pro Recco Gym Club ASD è pronta alla ripartenza. Dopo il recente “AGG Summer Camp” organizzato a Cesenatico dalla federazione FISAC, diretto da Yana Romanova, cui hanno preso parte le ginnaste senior e allieve, si può dire che la macchina bianco celeste sia pronta a ripartire.

Tornati dalle terre romagnole carichi di spunti su cui lavorare e stimolati a far conoscere ancora di più questa affascinante disciplina, lo Staff si prepara ad accogliere i nuovi iscritti.

Dall’11 Settembre, una settimana dedicata agli Open Days, dove le bimbe e i bimbi di tutte le età potranno sperimentare la ginnastica e scoprire le basi del progetto societario, che va “oltre alla ginnastica”.

Lunedì e Venerdì dalle 16:00 sarà la volta del gruppo start-up (+6 anni) e martedì e giovedì alle 17:00 verranno accolte le piccole del baby-gym.

Dal 18/9 via ai Corsi

Nel frattempo il settore agonistico e le ginnaste élite preparano la prima gara dell’anno, in programma a Cividale del Friuli l’8 Ottobre.

Dopo la Coppa Italia, il senior Team Pro Recco Gym Club vestirà il tricolore, per rappresentare l’Italia nella finale di Coppa del Mondo e ai Giochi del Mediterraneo.

Grande attesa per questo evento, dal momento che si giocherà in Casa, ovvero in Italia, a Chiari. Nel frattempo è proprio a Chiari che le dieci atlete capitanate da Elisa Chiappalone e allenate da Giulia Angelino si esibiranno per un galà dedicato alla ginnastica: ospiti della Ritmica CG 2000, Venerdi 8 Settembre saranno in Piazza Zanardelli con diversi pezzi coreografici.