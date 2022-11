Calcio – Un Cadimare coraggioso

Cadimare – Derby provinciale un po’ sottotono, quello al “Bruno Ferdeghini”, per quanto sia apprezzabile l’aggressività in trasferta (che poi si alleni lì vicino al “Pieroni” pure è vero…) palesata da un Cadimare che evidentemente a retrocedere non ci sta.

In effetti i cadamoti hanno provato maggiormente a far gioco sin dall’inizio e soprattutto nella ripresa, ispirati in particolare da Murati e Mazzucchelli, proprio da quest’ultimo il brivido più grosso al 25’; allorché a portiere battuto ha colto in pieno la traversa.

Nel frattempo questa la classifica, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, dopo 11 turni: Golfo Paradiso Pro Recco punti 28; Caperanese 24; Sammargheritese 21; Don Bosco Spezia 20; Vallescrivia e Bogliasco 18; San Desiderio, Tarros Sarzanese, Levanto 16; Little James 13; Magrazzurri e Molassana Boero 12; Marassi 10; Follo 9; Marolacquasanta 6; Cadimare 5.

Tabellino.

FOLLO – CADIMARE 0 – 0

FOLLO: Benedini, Ravenna, Lufrano, Barattini, Lazri, Oligeri, Lombardini, Franchini F (73’ Cucurnia), Valletta (77’ Franceschini), Cidale, Biselli. All. Franchini R.

CADIMARE: Taggiasco, Della Tommasina, Vigiani (25’ Belatti), Dieli, Sicuro, Imperatrice, Desogus, Murati, Mathissoi (75’ Nardini), Mazzucchelli, Portoghese. All. Baudone.

ARBITRO: Sanguinetti della Spezia.