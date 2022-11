Calcio – Levanto “corsaro” a Sarzana

Levanto – Forse ubriaca della “performance” in Coppa Italia di Promozione, di qualche giorno prima, la Tarros Sarzanese non si ripete e al “Miro Luperi” di Sarzana finisce col buscare da un Levanto “corsaro”.

Estrema sintesi…rivieraschi pericolosi per primi al 14’, quando è Stano a negare il vantaggio a Tuvo, da parte sua la Tarros ci prova con Corvi al 24’ e Fagandini al 28’; sennonché nella ripresa, poco oltre il quarto d’ora, ecco capitan (Nicora era di nuovo in tribuna) Dimitri Righetti decidere il match: con un gran sinistro a scaraventare la sfera sotto la traversa. Inutile poi il crescente, per quanto i levantesi non abbiano rinunciato al contropiede, assalto rossonero alla ricerca del pareggio.

Tabellino.

TARROS S. – LEVANTO 0 – 1

MARCATORE: Righetti al 62’.

TARROS SARZANESE: Stano, Larcombe (71’ Paganini), Lanterna; Bonamino, Ebainetti (46’ Chiappini), Casciari (63’ Bergitto); Barattini, Ortelli, Corvi; Fagandini e Marrani (63’ Lucchi). All. Fanan, squalificato, in panchina Polidori. LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Bertagna; Ambrosini (80’ Motto), De Filippi, Daniello; Rezzano (65’ Messina), Lorenzini (46’ Toso), Righetti (89’ Cappelletti); Barilari e Tuvo (55’ Zoppi). All. Agata.

ARBITRO: Savino di Genova.