Calcio – Magrazzurri imbattuto a S. Desiderio

S. Stefano Magra – Una precoce espulsione di De Martini, reo di un fallo su un Giannini lanciato a rete, mette magari subito in discesa la strada di un Magrazzurri che torna così da San Desiderio con un punto assolutamente da non buttare via.

Non solo, ma in chiusura di primo tempo ci si è messo pure il palo a negare il vantaggio al Little James su un colpo di testa di Gonano, né ha portato ad alcunché il “quasi forcing” genovese della ripresa (anche perché fra i pali ospiti c’era un Santini su di giri…).

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era l’ 11.a giornata: Bogliasco-Molassana Boero 2-0, Don Bosco Spezia-Marassi 2-0, Follo-Cadimare 0-0, Golfo Paradiso Pro Recco-Marolacquasanta 2-0, Little James-Magrazzurri 0-0 e Vallescrivia-Caperanese 2-1; Sammargheritese-San Desiderio rinviata per lutto che ha colpito il presidente ospite.

Tabellino.

LITTLE JAMES – MAGRAZZURRI 0 – 0

LITTLE JAMES GENOVA: Adamoli, De Martini, Sarpa; De Rosa, Gonano, Scarantino; Fraguglia (65’ Martines), Paonessa (70’ Giuntoni), Falsini; De Persiiis e Maxena. All. Amirante.

MAGRAZZURRI: Santini, Capetta, Bernieri; Bertano, Lertola, Bourhame; Cariati, Pizziconi (65’ Pellegri), Salamina (65’ Castro); Giannini e Folegnani. All. Zuccarelli.

ARBITRO: Padula di Novi Ligure.

NOTE: espulso De Martini al 15’.

Nella foto Amin Bouhrame