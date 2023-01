Calcio – Parte il Magrazzurri di Leone

S. Stefano Magra – La ricorrenza dell’ Epifania ha costretto il Magrazzurri a spostare al sabato mattina, ovviamente al Luigi Camaiora”, l’ultimo allenamento in vista della partita interna con cui contro il Levanto gli azzurri inaugurano il proprio girone di ritorno nel Girone B della Promozione ligure: domenica 8/11, ore 15, a Santo Stefano Magra con arbitro Prastaro di Genova.

Come ormai noto, per l’occasione si ha pure il debutto da allenatore santostefanese di Francesco Leone, subentrato a Giuseppe Zuccarelli. Un’ “amichevoli interna” fra 1.a squadra e Juniores, ma a ranghi un po’ mescolati, gli ha dato modo di fare una prima verifica qualche giorno fa.

Campione regionale Juniores a suo tempo con la Tarros Sarzanese (e a Sarzana allenò, sul piano giovanile, pure nell’allora Sarzanese) Leone, classe 1983 di Licciana Nardi, è stato anche campione provinciale coi Giovanissimi della Pontremolese; a livello di Prima squadra ha alle spalle le esperienze con Filvilla e Ceparana.

<Ho riscontrato subito un ambiente molto sano – ha commentato nei giorni scorsi mister Francesco – che va semplicemente risollevato con qualche buon risultato>.

Per la cronaca, sicuro assente di fronte ai rivieraschi lo squalificato centrocampista Simone Masi, ma quasi sicuramente ci sarà qualche altro indisponibile per via di qualche acciacco. Come sempre…

Nella foto Francesco Leone è quello col giaccone rosso