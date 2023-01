Calcio – Derby provinciale per il Levanto

Levanto – Ambiente motivato al Levanto, in vista dell’avvio del girone di ritorno che la ripresa del campionato propone all’indomani dello “stop” per le feste, dopo uno di andata di sicuro soddisfacente per i rivieraschi (che oggi sono pressoché a ridosso della zona-playoff…). Per l’occasione biancocelesti attesi al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra, ore 15 di domenica 8/1, da un Magrazzurri che ha appena cambiato guida tecnica.

Questi per la cronaca gli altri incontri nell’imminente giornata del campionato di Promozione ligure; Girone B: Bogliasco-Don Bosco Spezia, Cadimare-San Desiderio, Follo-Caperanese, Golfo Paradiso-Tarros Sarzanese, Little James-Sammargheritese, Marolacquasanta-Marassi e Vallescrivia-Molassana Boero.

Nella foto l’allenatore levantese Dimitri Agata