Calcio – Magrazzurri promettente a Pontremoli

Santo Stefano Magra – Uno sbandamento generale nell’ultima manciata di minuti costa la partita a un Magrazzurri che sembrava sul punto di aggiudicarsi l’amichevole molto informale in casa della Pontremolese, altra compagine di Promozione, ma toscana. I santostefanesi erano infatti passati in vantaggio a metà della ripresa, con un bel gol del subentrato Ratti, poi quell’uno-due al passivo in extremis. Interessanti comunque le indicazioni ricavate dal “test”, da parte del nuovo allenatore Nanni Putti, che nel corso del secondo tempo ha gradualmente cambiato quasi tutto lo schieramento azzurro. Prossima prova nel contesto di questa preparazione precampionato mercoledì prossimo, 23 Agosto, sul campo del Romagnano di Prima Categoria toscana.

PONTREMOLESE – MAGRAZZURRI 2 – 1

MARCATORI: Ratti al 68’, Jacopo Barabino all’ 89’, Branca al 90’.

PONTREMOLESE: Razzoli, Miceli, Menichetti; D’ Angelo (46’ Bellotti), Vignozzi, Seghi; Simonelli (46’ Gabrielli), Scaldarella (74’ Barabino J.), Petracci (72’ Agolli); Iaropoli (46’ Branca) e Bresciani (60’ Gaddari e 74’ Iaropoli). All. Bracaloni.

MAGRAZZURRI: Tonelli (46’ Cozzolino), Capetta, Lertola (46’ Lazri); Mameli (74’ Bernuzzi), Benabbi (60’ Giannarello), Barabino N.; Pellegri (46’ Salamina), Ortelli, Petriccioli (46’ Gasparotti e 74’ Bellegoni); Ballani (60’ Giannini) e Rizzari (46’ Ratti). All. Putti.

Nella foto il Direttore generale del “Magra” Sandro Amorfini