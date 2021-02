Calcio, Gravina: inizia il secondo tempo della FIGC

Il presidente rieletto della FIGC Gravina ha rilasciato le sue prime dichiarazioni post elezione.

“Il secondo tempo della nostra partita sta per iniziare, ringrazio tutti per la fiducia e l’affetto. Ho fin qui partecipato con impegno, tanta passione e assoluta dedizione. Il consenso e l’entusiasmo che mi avete riconosciuto hanno consolidato l’elaborazione del progetto strategico con cui mi sono presentato a queste elezioni. Adesso dovranno tramutarsi in forza e determinazione per i nostri progetti futuri.

Il nostro movimento ha sofferto la pandemia sul piano umano e sociale, ancor prima che sul piano economico. Il nostro movimento ha donne, uomini, giovani, famiglie duramente colpite, ma allo stesso tempo determinate a ripartire. Ecco perché noi non ci fermeremo. Vi ho proposto una strategia che sarà difficile e non senza tensioni.

Noi tiriamo fuori il meglio nei momenti duri. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile. Allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare il secondo tempo. Abbiamo rappresentato per gli italiani un primo segnale di ripartenza dura e dolorosa e non ci siamo tirati indietro facendo sacrifici. Come diceva Seneca, non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano difficili.”

COMMENTS