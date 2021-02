Presidio lavoratori spettacolo con l’inno di Mameli davanti alla Prefettura

In tante parti d’Italia, si sta svolgendo una manifestazione di protesta dei lavoratori dello spettacolo che si sentono abbandonati dallo Stato e soprattutto, senza lavoro e futuro stanno soffrendo le restrizioni imposte dall’ ISS e dal ministero della Salute.

A Genova i lavoratori stanno effettuando un presidio davanti alla sede della Prefettura di via Roma e, suonando l’inno di Mameli, denunciano la grave crisi del settore, chiedendo “ammortizzatori sociali per chi non li ha e apertura delle sale in sicurezza”.

Sul posto sono presenti diverse sigle sindacali dalla Cisl Fistel alla Filcam e Uil.

“Torniamo a fare #spettacolo“, sulle note dell’inno di #Mameli presidio #lavoratori dello spettacolo davanti #prefettura #Genova per denunciare grave #crisi del settore, chiedere ammortizzatori sociali per chi non li ha e apertura delle sale in sicurezza@FISTelNazionale pic.twitter.com/6TE1dizZ43 — Cisl Liguria (@CislLiguria) February 23, 2021