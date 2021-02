Genoa, tifosi divisi: turn over o formazioni tipo a Milano

Due partite difficili per il Genoa con i tifosi che si dividono su come affrontare l’Inter, impegno a tre giorni dal derby con la Samp.

C’è chi invoca il turn over chi la continuità che ha portato la striscia positiva a sette risultati consecutivi.

Ballardini valuta un’ampia rotazione di uomini in vista del tour-de-force che il suo Genoa dovrà affrontare a partire dall’Inter.

In otto giorni, i rossoblu affronteranno i nerazzurri a San Siro, poi il derby a metà settimana e la Roma all’Olimpico.

Il tecnico rossoblu potrebbe far rifiatare Czyborra e avanzare Criscito come esterno sinistro, con Masiello in posizione di centrale mancino e Goldaniga a destra. Possibile turno di riposo anche per Zappacosta e Strootman, con Ghiglione e Rovella in rampa di lancio. Out Pellegrini, migliora Zapata.