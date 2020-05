Calcio, giocatore del Toro asintomatico: trema la serie A

Nuovo fulmine che si abbatte sulla possibile ripresa del campionato di calcio di serie A.

Mentre nel calcio italiano infuria la polemica legata alle tempistiche sulla ripresa degli allenamenti, propedeutica all’eventuale ritorno del campionato, una brutta notizia squarcia l’orizzonte. La Serie A ha infatti un altro positivo al Coronavirus.

La sua identità non è stata resa nota, ma si sa che gioca nel Torino. A rendere nota la situazione è stata la stessa società granata attraverso un comunicato stampa in cui non è stato indicato il nome del calciatore per rispettarne il diritto alla privacy. Il Toro ha comunque comunicato che il giocatore in questione è asintomatico ed è stato posto in quarantena.