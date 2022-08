Calcio – Che “overture” quella del Levanto

La Spezia – Brillante apertura di Coppa Italia di Promozione e più in generale di annata sportiva ufficiale da parte del Levanto, purtroppo per il Follo, al “B. Ferdeghini” della Spezia.

Rivieraschi in vantaggio al quarto d’ora con una stoccata del rinforzo estivo Bertagna, schierato a centrocampo anziché in mezzo alla difesa dove i levantesi sono già molto ben ferrati grazie a Defilippi e Bonati, il quale aveva agganciato una palla vagante fuori area. Nel finale della ripresa poi chiude la contesa una doppietta del subentrato Rezzano, a segno alla mezz’ora su passaggio del pure neoentrato Toso e a un paio di minuti dal termine in contropiede, su un lancio in profondità.

Per la cronaca, i vincitori si sono schierati in partenza secondo un 4-5-1 con capitan (Nicora era in panchina…) Righetti unica punta, che spesso diventava però un 4-3-3 per via degli affondo sulle fasce di Bagnasco a destra e Tuvo a sinistra; per il resto Lorenzini e Daniello terzini e il terzetto Del Vigo-Barilari-Bertagna asse centrale.

Follesi in campo invece secondo un 3-5-2 col trio Lufrano-Bonelli-Olivieri dietro, quindi la linea Ravenna-Cidale-Biselli-Franceschini-Degano, in avanti Valletta e Capasso.

Da rilevare che questi ultimi, stavolta in tenuta rossa, non hanno potuto schierare il portiere titolare Mozzachiodi: causa un acciacco durante il riscaldamento.

Tabellino.

FOLLO – LEVANTO 0 – 3

MARCATORI: Bertagna al 15’ e Rezzano al 75’ e 88’.

FOLLO: Pennacchi, Ravenna (78’ Benabbi), Degano (65’ Barattini); Lufrano, Bonelli, Oliveri; Franceschini, Biselli, Valletta, Cidale (80’ Bonati A.) e Capasso (50’ Franchini F.). A disp. Mozzachiodi, Pisani, Barbieri. All. Franchini.

LEVANTO: Rollandi, Lorenzini, Daniello; Bertagna (60’ Callo), Defilippi, Bonati G.; Bagnasco (60’ Rezzano), Del Vigo, Righetti (60’ Toso); Barilari (70’ Zoppi) e Tuvo (75’ Cappelletti). A disp. Zito, Parziale, Pozzi e Nicora. All. Agata.

ARBITRO: Raggi, assistenti Vecchiarelli e Spinetta, della Spezia.

Nella foto, Alessandro Bertagna, autore del primo gol