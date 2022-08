Presentate liste della Lega in Liguria per la Camera e il Senato

Elezioni, segretario Rixi: liste della Lega privilegiano il territorio

Sono state presentate le liste dei candidati della Lega in Liguria per le prossime elezioni del 25 settembre per l Camera e il Senato.

LIGURIA – COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA 1

Rixi Edoardo, 48 anni, Genova, deputato, componente Commissione Trasporti, già sottosegretario e vice ministro al Mit, già assessore regionale allo Sviluppo economico in Liguria, responsabile dipartimento Infrastrutture e trasporti Lega Salvini Premier, segretario Lega in Liguria.

LIGURIA – COLLEGIO PLURINOMINALE CAMERA

Bruzzone Francesco, 60 anni, Stella (Sv), senatore uscente, componente Commissione Territorio e ambiente, già presidente del Consiglio regionale della Liguria, responsabile dipartimento Attività venatorie Lega Salvini Premier.

Ravetto Laura, 51 anni, Cuneo, deputato uscente, componente Commissione Affari costituzionali, già sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, responsabile dipartimento Pari opportunità Lega Salvini Premier.

Di Muro Flavio, 35 anni, Ventimiglia, deputato uscente, componente commissioni Affari costituzionali e Giustizia, referente provinciale della Lega a Imperia.

Foscolo Sara, 48 anni, Pietra Ligure (Sv), deputato uscente, componente commissioni Affari sociali e Questioni regionali, consigliere comunale a Pietra Ligure, responsabile dipartimento Disabilità Lega in Liguria.

VENETO – COLLEGIO PLURINOMINALE CAMERA 2-P01

Viviani Lorenzo, 39 anni, La Spezia, deputato, capogruppo in Commissione Agricoltura e pesca, consigliere comunale alla Spezia, responsabile dipartimento Pesca della Lega Salvini Premier.

LIGURIA – COLLEGIO UNINOMINALE SENATO 2

Pucciarelli Stefania, 55 anni, Santo Stefano Magra (Sp), senatrice uscente, sottosegretario alla Difesa, già componente commissioni Difesa e Politiche Ue, già consigliere regionale, responsabile dipartimento Difesa Lega in Liguria.

LIGURIA – COLLEGIO PLURINOMINALE SENATO

Piana Alessandro, 50 anni, Pontedassio (Im), vice presidente Regione Liguria, assessore regionale all’Agricoltura, già capogruppo in Consiglio regionale, già vice sindaco di Pontedassio, responsabile dipartimento Agricoltura Lega in Liguria.

Ripamonti Paolo, 53 anni, Laigueglia (Sv), senatore uscente, vice presidente Commissione Industria e commercio, già assessore comunale di Savona alla Sicurezza, referente provinciale della Lega a Savona.

“Alle elezioni politiche del 25 settembre la Lega privilegia il territorio con capilista liguri nei collegi proporzionali e candidati liguri nei collegi uninominali.

Inoltre, lo spezzino Lorenzo Viviani sarà candidato nel collegio proporzionale Veneto 2, un riconoscimento al suo impegno e alla sua attività per il mondo della pesca a livello nazionale.

La Lega ha deciso di ricandidare tutti i parlamentari uscenti perché hanno lavorato bene e garantiscono rappresentanza in tutti i territori. La Liguria è una delle regioni più colpite dal taglio dei parlamentari, ora sta a noi – candidati, militanti, sostenitori e amici – portare a casa un risultato che permetta al maggior numero possibile di parlamentari di rappresentare il territorio e una rappresentanza ligure di peso nel prossimo Governo.

A dirlo Edoardo Rixi, segretario Lega Liguria, a margine della presentazione delle liste della Lega in Liguria.