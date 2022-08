Samp-Juve 0-0, punto d’oro per i blucerchiati nel Monday Night

Ottima Samp che pareggia nel Monday Night 0-0 contro la Juve di Allegri cogliendo il primo punto di questo campionato.

Il primo tempo è intenso a Marassi con la Samp che gioca bene e va vicina al vantaggio con una traversa di Leris. La Juve risponde con una conclusione di Cuadrado che centra Audero. ‘Autopalo’ di Vlahovic.

Nella ripresa la Juve trova maggiori spazi, ancora un movimento in profondità di Vlahovic che calcia in equilibrio precario, palla fuori di poco. Samp pericolosa nelle ripartente come con Quagliarella che calcia di poco a lato della porta di Perin.

Non succede più nulla ed è un punto d’oro per la Samp ancora un cantiere in evoluzione.