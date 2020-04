Calcio, Ceferin (Uefa) indica la deadline: 3 agosto

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, nel dibattito sulle possibili dati per concludere la stagione, ha dato un limite temporale preciso per questa edizione della Champions League e dell’Europa League: ” Il 3 agosto tutto deve essere finito, sia in Champions che in Europa League. La situazione è straordinaria. Possiamo giocare nelle stesse date dei campionati locali, agli stessi orari; dobbiamo essere flessibili. Se la crisi si ferma, inizieremo prima. Si può giocare con il sistema attuale o in gara secca col sorteggio della squadra che gioca in casa, o su un campo neutro. Per ora è solo un’ipotesi quella di giocare delle Final Eight o delle Final Four. L’unica decisione sbagliata sarebbe quella di giocare in un modo che metta in pericolo la salute