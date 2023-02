Calcio – Bolanese si tira sù con la squadra B

Bolano – Nel weekend che registra la frenata della lanciatissima Prima squadra, battuta alla Spezia dall’ Arcola Garibaldina per 2-0 in 1.a Categoria, la Bolanese si tira su con la sua compagine B che in 2.a Categoria riceve e s’impone (peraltro giocando quasi mezza gara in dieci per via dell’espulsione di Plicanti…) per 1-0 allo Spezia Calcio Popolare.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone F, era la 13.a giornata; Amegliese-Mamas Giovani 2-1, Atletico Lunezia-Brugnato 0-3 a tavolino, Romito Magra Auser-Nave 2-1, Luni-Ceparana rinviata e San Lazzaro Lunense a riposo.

Infine ecco la classifica che ne consegue: Amegliese punti 27, Brugnato 26, Spezia Calcio Popolare e Romito Magra A. 23, Ceparana 20, Mamas G. 18, Luni 15, Nave 14, Bolanese B 10, S. Lazzaro Lunense 2, Atletico Lunezia -1.

BOLANESE B – SPEZIA CALCIO POPOLARE 1 – 0

BOLANESE B: Lombardo (46’ D’ Imporzano), Seravini, Bertoni; Giampietri, Catalani, Nicora; Franceschini (70’ Amza), Plicanti, Sturlese (85’ Luccini e 47’ Tempesta); Tacchini e Zakaria.

SPEZIA CALCIO POPOLARE: Biondo, Angeletti, Alicino; Celi, Brizzi, Alikurti; La Ferla, Scappazzoni, Gabrielli; Liuzzo e Moroni. A disp. Pontremoli, La Porta, Mauriello, El Hamiachi, Calabretta, Ruffini, Berthomier, Corradini.

Nella foto, il presidente della Bolanese, Marco Anastasia