Cade nel derby ligure di Serie B Interregionale la Pallacanestro Sestri, superata al PalaSprint dallo Spezia Basket

Tre quarti di alto livello da parte dei sestresi, sia dal punto di vista difensivo sia offensivo.

Ma nell’ultima frazione i Bianconeri inanellano un parziale importante e completano la rimonta negli

istanti finali.

La partita comincia con lo sprint da parte dei Seagulls, che difendono forte e ripartono in contropiede.

Sugli scudi il duo composto da Simon Anaekwe e Rimantas Daunys, che conducono i Seagulls fino al 9-

16. Coach Scocchera chiama timeout e gli spezzini iniziano a macinare punti, fino a ribaltare il parziale

alla fine della prima frazione, chiudendo sul 23-21, spinti da Manuel Carpani e Matteo Paoli. Nella

seconda frazione Spezia macina punti e torna a contatto, con le due squadre che vanno all’intervallo lungo

sul 42-43. Al rientro in campo spinge Sestri, capace di portarsi anche a +14 con un solido parziale di 3-

15. Nell’ultimo quarto, però, i Bianconeri trovano ritmo e soluzioni offensive con i canestri di Sakalas e

concretizzano la rimonta grazie alle due triple di Matteo e Filippo Paoli. La sfida termina così con la

vittoria di Spezia.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Difficile commentare una

sconfitta come quella nel derby. Una partita dove siamo stati noi a condurre il ritmo e il punteggio per

lunghi tratti, poi giochiamo un ultimo quarto al contrario e quando siamo lì per prenderci la partita

buttiamo via tutto quello che abbiamo costruito con voglia e fatica. Difficile accontentarsi delle belle

parole degli avversari. Da domenica iniziano le partite che decideranno il nostro campionato e dovremo

imparare rapidamente dai nostri errori per capire cosa dobbiamo fare in più e di diverso per vincere».

SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE B

SPEZIA BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 80-75 (23-21; 19-22; 7-20; 31-12)

SPEZIA BASKET: Carpani 14, Preci ne, Di Benedetto ne, Paoli F. 11, Paoli M. 19, Moscatelli ne,

Cozma ne, Steffanini 4, Fazio 2, Pietrini, Sakalas 26, Tintori 4. Coach: Scocchera.

A.S.D. Pallacanestro Sestri

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 8, Pittaluga, Cavallaro 9, Daunys 9, Costa ne, De Paoli 5, Anaekwe

24, Pintus 7, Barnini ne, Cartasegna ne, Bassi 11, Mirone 2. Coach: Bianchi.