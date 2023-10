Cade durante una scalata verso il rifugio Argentea, non è in pericolo di vita

Ieri un uomo di 55 anni stava effettuando una scalata sui monti alle spalle di Arenzano verso il rifugio Argentea quando, per ragioni ancora da verificare, è scivolato per diversi metri.

Sul posto in soccorso il soccorso Alpino CNSAS, un ambulanza della Croce Oro Sciarborasca e l’automatica Golf 5. E’ stato poi richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

L’uomo ha riportato un trauma toracico ma è sempre rimasto cosciente.

Per fortuna le sue condizioni non erano così gravi ed è stato poi ricoverato in codice giallo, quindi non è in pericolo di vita.