Bufera su Ferrero: sognavo finale Coppa per il c… che mi son fatto per sta c…. di città

“Il sogno mio era di arrivare all’Olimpico. La finale di Coppa Italia all’Olimpico con la Sampdoria per un romano come me sarebbe stato un bel premio per tutto il c… che mi sono fatto per questa c…. di città”.

E’ bufera sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente Massimo Ferrero ai giornalisti dopo il match Sampdoria-Milan al Ferraris di Genova.

Il presidente blucerchiato, analizzando la partita, ha inoltre fatto i complimenti ai giocatori della squadra per la bella prestazione in campo: “Ho creato un bel gruppo. Mi avevano detto che il calcio è bugiardo, ora ci credo. Non rende giustizia, però sono molto soddisfatto e mi spiace per i ragazzi. Abbiamo fatto una grande gara”.