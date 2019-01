Bloccati al buio su sperone di roccia: salvi una giovane genovese e un suo amico

Sono stati salvati dagli uomini del Soccorso Alpino e stanno bene i due escursionisti, bloccati al buio dalla scorsa notte su uno sperone di roccia nel Vallone di Ribordone, in provincia di Torino.

I due escursionisti sono una genovese di 22 anni e un amico torinese di 23 anni, che sono stati ritrovati, spaventati e intirizziti dal freddo per temperatura diversi gradi sotto lo zero, ma per fortuna in buone condizioni.

I due giovani erano saliti alla Punta del Vallone, ma in fase di discesa si erano trovati su un pendio ripido e ghiacciato vicino a insidiosi salti di roccia.

Sono stati localizzati dai soccorritori e riportati a valle grazie al sistema “sms locator” ossia tecnologia sviluppata dagli esperti del Soccorso Alpino.

In questo modo, è stato possibile ottenere dai loro smartphone le coordinate gps del punto in cui erano bloccati.