Federclubs: in sta c…. di città e nella Samp non c’é posto per chi non ci rispetta

“In sta ca…. di città e nell’UC Sampdoria non c’è posto per chi non ci rispetta. Federclubs”.

E’ il posto pubblicato stasera su Fb dai responsabili della Federazione clubs blucerchiati, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal presidente Massimo Ferrero alla fine di Samp-Milan, che hanno scatenato una bufera sui social network.

Bufera su Ferrero: sognavo finale Coppa per il c… che mi son fatto per sta c…. di città

Qualcuno ha difeso il patron blucerchiato. In molti si sono schierati contro.

In ogni caso, non è piaciuto ai tifosi genovesi lo sfogo del presidente dopo la sconfitta: “La finale di Coppa Italia all’Olimpico con la Sampdoria per un romano come me sarebbe stato un bel premio per tutto il c… che mi sono fatto per questa c…. di città”.