Brescia-Genoa, Nicola: Sfida importantissima

Lo scotto dell’esordio, la voglia di fare bene. Alla vigilia della partita con le rondinelle prendono il volo le parole del tecnico Didi Nicola, intercettato dal microfono (distanziato) dell’inviato Riccardo Re di Sky Sport, prima della sfida allo stadio Rigamonti. Uno spareggio salvezza in piena regola. Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate: “Veniamo da una sconfitta che ci ha fatto arrabbiare moltissimo, è giusto che sia così. Non siamo riusciti a mettere in pratica ciò che ci eravamo proposti di fare e, dopo la partita con il Parma, sappiamo quali siano gli aspetti su cui lavorare. La voglia di fare bene c’è, la sconfitta deve essere di costrutto. Perdere non fa piacere. Viste le rispettive posizioni è una sfida importantissima sia per il Genoa, che per il Brescia. Guardiamo in casa nostra. Attraverso il duro lavoro dobbiamo fare vedere che siamo competitivi per rincorrere il nostro obiettivo. Il primo step ormai è passato. Siamo tornati in campo e abbiamo visto ciò che è mancato”.