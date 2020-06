Brescia-Genoa, Sanabria torna tra i convocati

Il Genoa è partito nel primo pomeriggio, dopo il pranzo consumato al Tower Hotel, sede dei ritiri interni, per una località nei dintorni di Brescia. Nel corso della preparazione rifinita in mattinata, al Centro Sportivo Signorini, non sono insorti problemi dell’ultimo minuto. Fuori Criscito, causa infortunio. Dentro il recuperato Sanabria, oltre a Marchetti, rispetto ai convocati per il match precedente. Tra i selezionati nessun giovane della Primavera, solo Rovella da mesi aggregato al gruppo. Questi i giocatori a disposizione del tecnico Nicola: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.