Calcio, la storia romantica del Liverpool tornato campione

Ci sono storie romantiche che scaldano il cuore degli appassionati di calcio e quella del Liverpool è una di quelle.

I Reds sono campioni d’Inghilterra e in tredici mesi il club è tornato in cima al mondo: Champions, Supercoppa Uefa, Mondiale per club e ora, dopo tre decenni di digiuno, alle 23.09 del 25 giugno 2020, il trionfo in Premier. Trionfo è la parola giusta: 86 punti in 31 gare, un’enormità. Il Liverpool Echo pubblica il conteggio del tempo trascorso dal 1990: 30 anni, 362 mesi, 11.016 giorni.

L’allenatore del Manchester City omaggia la grandezza del Liverpool: “C’è un enorme divario in classifica e dobbiamo prendere atto di questo. Il Liverpool è stato fantastico. La differenza tra noi e loro? I Reds avevano più fame dopo aver perso con novantasette punti la Premier precedente, a noi è mancata la consistenza in alcuni momenti. Dobbiamo lavorare per recuperare il divario”.