Brasile-Messico 2-0, Neymar trascina i verdeoro

Prima partita ricca di emozioni e di equilibrio quella che si è vista oggi pomeriggio nel primo appuntamento del Mondiale di Russia 2018.

Vola agli Ottavi il Brasile, che batte il Messico 2-0 nel primo match di giornata. Gara piuttosto vibrante, con i brasiliani che hanno dovuto aspettare il secondo tempo per vincerla. Prima il gol di Neymar su assist di Willian, poi il raddoppio di Firmino in pieno recupero dopo il tentativo di Neymar deviato da Ochoa. In campo per tutta la partita l’ex viola Carlos Salcedo, con una vistosa acconciatura biondo platino come qualche altro compagno. Ora il Brasile attende la prossima avversaria.