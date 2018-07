Santa Margherita, programma feste e divertimenti per bimbi

Santa Margherita ligure è già in piena estate. Locali frequentati da turisti, mentre la Corrierina del Mare, bus gratuito per le spiagge cittadine, macina chilometri e distribuisce sul lungo mare turisti allegri e spensierati, le piazze e le vie si animano dei tanti eventi in cartellone.

Mercoledì 4 luglio in piazza Caprera alle ore 21 secondo appuntamento con Donne in Jazz, sul palco Kurt Weill: Jazz Song da Berlino a Broadway.

Nei giorni 6-7-8 luglio a “Santa” è la settimana della Festa patronale di San Siro la comunità più numerosa della città: riti religiosi, musica, stand gastronomici e spettacolo pirotecnico per il patrono del quartiere.

Ma è anche la settimana del Premio Bindi, 6-7-8 luglio, quest’anno vedrà ospite Ron per un omaggio a Lucio Dalla e il duo rap rivelazione Coma Cose. Ricominciano le sessioni di yoga e musica in riva al mare, in piazza del Sole tutti i martedì.

Entrano nel vivo del programma estivo ci sono anche gli appuntamenti per i bambini: oltre ai laboratori di biologia marina (tutti i lunedì in piazza del Sole) già avviati; riparte l’appuntamento con Buonanotte con le favole, lettura ad alta voce per bambini in piazza San Bernardo alle 21:00 tutti i mercoledì di luglio e agosto a cura de Il Pippi.

Sono tre, invece le esperienze dedicate ai più piccoli, la scoperta delle bellezze di Santa Margherita Ligure e del suo patrimonio ambientale. Si parte giovedì 5 luglio con una Visita sensoriale al Parco di Villa Durazzo, alla scoperta dei profumi e dei colori delle piante che ornano il Parco di Villa Durazzo a cura del personale della Progetto Santa.

Venerdì 6 luglio si andrà alla scoperta delle tradizioni marinare di Santa Margherita Ligure grazie ad un laboratorio itinerante a cura di LabTer Portofino con inizio alle ore 17:30 presso la piazzetta di Sant’Erasmo.

E sempre il LabTer porterà i piccoli ospiti e i loro genitori alla scoperta dei sentieri del Parco di Portofino sabato 7 luglio attraverso una facile Escursione sull’Anello Alto; partenza dal posteggio dell’ex hotel Kulm di Portofino Vetta alle 9:00 (info e prenotazioni 347/2414780).

Infine si apre venerdì la mostra diffusa “Una finestra sul colore” allestita ai Giardini a Mare fino al 22 luglio a cura di Travelglobe e Riso Scotti con le fotografie di Wander Naldi.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita. «Anche quest’anno – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – abbiamo pensato sia ai grandi sia ai più piccoli a cui vogliamo far conoscere il nostro territorio, le nostre bellezze, le nostre eccellenze, attraverso il gioco, l’intrattenimento e i laboratori. Il nostro invito per tutti è “vivi la bellezza”». ABov