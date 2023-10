Bimbo 18 mesi ingerisce antidolorifico: grave al Gaslini

Un bimbo di 18 mesi ieri ha inghiottito alcune pasticche di un potente antidolorifico ed è stato trasferito d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Quarto.

I fatti si sono verificati in una abitazione di Donega, frazione di Neirone.

A dare l’allarme è stato un famigliare del piccolo, che manifestava malessere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e i medici inviati dal 118.

I carabinieri sono in attesa del risultato degli accertamenti del pediatra per avviare le indagini e capire come possa essere successo un episodio del genere.