Beffa di Amiu a Bucci, altro che semplici warning. Anche oggi raffica multe a Carignano

“Multe e spazzatrice bloccata alle 7.47 di oggi in via Alghero a Genova. Gli ispettori di Amiu hanno fatto multe a tutto spiano. Noi residenti non sapevamo”.

E’ il messaggio che ci ha inviato stamane un residente della zona, allegando anche le foto di alcune multe in via Mylius e via Alghero che pubblichiamo.

Dopo il caso di sabato scorso in via Alessi, l’intervento del sindaco Marco Bucci in consiglio comunale e le “promesse” dei responsabili di Amiu per risolvere la situazione, oggi è il secondo giorno di multe a tappeto in seguito al cambiamento del regime di informazione alla cittadinanza sugli orari delle pulizie caditoie delle strade.

Il sindaco Marco Bucci, che abita in via Alessi, era infatti intervenuto nei confronti degli agenti della Polizia Locale chiamati dai responsabili di Amiu.

I responsabili dell’azienda genovese aveva poi riferito che, come suggerito dal sindaco Bucci, sarebbero stati messi uno o due giorni prima sui parabrezza dei “warning” anziché gli avvisi di accertamento per le violazioni.

Ieri non è stato così e oggi le multe da 50 euro, compilate dagli ispettori di Amiu, sono proseguite a tappeto.