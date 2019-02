Beffa di Amiu a Bucci: altro che semplici warning, stamane fioccate nuove multe a Carignano

“Anche oggi pioggia di multe in Carignano per cartelli pulizia strada non ben visibili e cittadinanza poco informata”.

E’ quanto ci ha segnalato un nostro lettore, che ringraziamo.

Via Alessi, stop multe alle auto lasciate in sosta vietata dopo sfuriata Bucci. Bufera su fb

Caso multe via Alessi, parla Bucci. Prima a Tursi, poi il discorso pubblicato su fb | Video

Caso multe via Alessi, ora Amiu mette i warning sui parabrezza: come voleva the mayor Bucci

La prima foto si riferisce a una sanzione da 50 euro comminata alle 9,30 di oggi in via Innocenzo IV (in cima a via Alessi e dietro la Basilica di Carignano) dagli ispettori di Amiu e non dagli agenti della Polizia Locale, che sabato scorso in via Alessi (v. seconda foto) erano stati chiamati dai responsabili dell’Azienda municipalizzata igiene urbana.

Nel quartiere dove vive il sindaco Marco Bucci in effetti stamane sono comparsi sui parabrezza diversi “preavvisi di accertamento di violazione” ossia multe da 50 euro ciascuna per intralcio alla pulizia delle caditoie.