Becchi a Draghi: guardi che i nazisti del Battaglione Azov sono dell’Ucraina

“Signor Presidente, guardi che i nazisti del Battaglione Azov sono incorporati nella Guardia Nazionale Ucraina”.

Lo ha dichiarato ieri su Twitter il prof. Paolo Becchi, ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, rivolgendosi al premier Mario Draghi dopo il suo discorso in Parlamento sulla guerra in Ucraina in cui ha citato l’annessione all’Austria, l’occupazione della Cecoslovacchia e l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista.

Ucraina, Crucioli a Pd: inviamo armi a filonazisti. Altro che partigiani

Vogliamo la pace e inviamo armi in Ucraina. Governo Draghi approva decreto

“Le università italiane – ha aggiunto il prof. Becchi – non possono più avere rapporti con quelle russe. Un corso su Dostoevskij sospeso subito in una Università.

Ma non ci rendiamo conto che in questo modo l’università, luogo di incontro e di dialogo, si trasforma in un luogo che spinge all’odio verso i russi?

Bologna Children’s Book Fair 2022 sospende collaborazione con gli editori russi, che non potranno partecipare alla prossima Fiera.

Dovrebbe scandalizzare, vi pare? E invece l’Associazione degli editori ha scritto di essere favorevole.

Mi chiedo: a che punto vogliamo arrivare?”.