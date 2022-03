Ucraina, Crucioli a Pd: inviamo armi a filonazisti. Altro che partigiani

“L’ex ministra della Difesa del Pd Roberta Pinotti paragona l’invio di armi dall’Italia all’Ucraina all’invio di armi dagli alleati ai partigiani che combattevano il nazifascismo.

È una analogia evidentemente sbagliata perché in quel caso gli Alleati erano in guerra e in questo caso chi è vicino alle ideologie naziste sono alcune delle milizie che riceveranno le nostre armi”.

Lo ha riferito oggi il senatore dell’Alternativa e candidato sindaco di Genova Mattia Crucioli (ex M5S) contrario alla decisione del Governo Draghi di inviare armi in Ucraina (missili, mitragliatrici, mortai, etc.).

“L’Italia – ha aggiunto Crucioli – almeno fino a ieri non era affatto in guerra con la Federazione Russa.

Spiace che per giustificare la propria scelta irresponsabile i membri dei partiti di maggioranza, specie della sedicente ‘sinistra’, strumentalizzino persino la nostra Resistenza”.