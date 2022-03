Al cinema Sivori Sotto minaccia: tre film sulla paura

Una cometa in rotta di collisione con la Terra, l’orrore scatenato da un libro, una disgrazia familiare che cambia tutto. “Sotto minaccia. Umane paure e umane difese” è la rassegna proposta da Circuito e dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, curata dalla presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria Mara Donatella Fiaschi, in programma dal 10 marzo al 7 aprile 2022 al cinema Sivori di salita Santa Caterina. Le tre situazioni sono descritte dai film “Don’t look up” di Adam McKay (giovedì 10 marzo, ore 20.30), “Babadook” di Jennifer Kent (giovedì 24 marzo, ore 20.30) ed “È stata la mano di Dio” (giovedì 7 aprile, ore 20.30), che diventano il punto di partenza per riflettere su come possiamo gestire ansia e paura, ascoltando gli interventi di tre professionisti: Rossella Valdré (psichiatra, psicoanalista SPI – Società Psicoanalitica Italiana), Anna Maria Rosso (psicologa, psicoanalista SPI – Società Psicoanalitica Italiana) e Francesco Durand (psicologo, psicoterapeuta, consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Liguria). Saranno loro, sera per sera, a commentare i film dal proprio punto di vista e a dialogare con il pubblico.

Che cosa può accadere alla nostra mente quando siamo messi in scacco da una grave minaccia? Quali difese, strumenti o risorse possono attivarsi in noi? Quante volte, per paura, ci “disuniamo”? «Magari senza accorgercene, gestiamo la paura e il dolore – causato da perdite, lutti o separazioni – congelandolo e congelandoci, dissociandoci, impoverendoci, distanziandoci dagli affetti più profondi, sclerotizzando la vitalità emotiva – spiega Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria. – Le perdite che la pandemia ci ha inflitto sono state scandite al ritmo di immagini inquietanti, numeri, divieti, privazioni, obblighi e rinunce. Forse è venuto meno uno spazio di condivisione ed elaborazione gruppale di questo trauma collettivo. Un momento in cui osservare, riflettere sui risvolti emotivi più profondi e capire come questa nuova emergenza ci ha cambiato».

«Nei tre film scelti per la rassegna – prosegue Francesco Durand, consigliere dell’Ordine degli Psicologi ligure – potremo vedere insieme modi diversi di affrontare le paure, di percepire il dolore emotivo e di reagire al timore di esserne sopraffatti. Attraverseremo il bisogno di negare il pericolo, il timore di impazzire dal dolore, i sentimenti di impotenza rabbiosa, ma anche il coraggio di rimanere uniti di fronte alla paura e la capacità di trasformare il dolore e di ritrovare la vita. Quando vedremo insieme lo stesso film sentiremo echi differenti, personalissimi eppure condivisibili. Proietteremo nelle vicende cinematografiche i nostri “personaggi interni” che ci parleranno imprevedibilmente, rassicurati dalla successiva condivisione. Raccoglieremo dopo ogni film emozioni e osservazioni, alla ricerca di senso e speranza. Ci auguriamo che sia un bel modo per gioire della ritrovata possibilità di stare insieme, anche al cinema».

L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Circuito : Cinema SIVORI

(salita Santa Caterina 12, tel. 010 5532054)

SOTTO MINACCIA

UMANE PAURE E UMANE DIFESE

10 e 24 marzo, 7 aprile 2022

Rassegna organizzata da Circuito

in collaborazione con l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria

A cura di Mara Donatella Fiaschi

Presidente Ordine degli Psicologi della Liguria

Giovedì 10 MARZO 2022, ore 20.30

DON’T LOOK UP di Adam McKay

Stati Uniti 2021, 145’

Intervento di Rossella Valdré

Psichiatra, psicoanalista SPI – Società Psicoanalitica Italiana

Giovedì 24 MARZO 2022, ore 20.30

BABADOOK di Jennifer Kent

Australia 2014, 95’

Intervento di Anna Maria Rosso

Psicologa, psicoanalista SPI – Società Psicoanalitica Italiana

Giovedì 7 APRILE 2022, ore 20.30

È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

Italia 2021, 130’

Intervento di Francesco Durand

Psicologo, psicoterapeuta, consigliere Ordine Psicologi della Liguria

www.circuitocinemagenova.com