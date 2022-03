Loano, abbandona vasca da bagno nell’isola ecologica: sanzionato

Loano – Grazie alle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, la polizia locale di Loano ha individuato la persona che, nei giorni scorsi, aveva abbandonato una vasca da bagno in un’isola ecologica del centro cittadino.

L’abbandono irregolare di rifiuti ingombranti gli è costata una sanzione.

Si tratta del secondo “furbetto dei rifiuti” individuato in meno di una settimana. Sempre grazie agli “occhi elettronici”, lo scorso 26 febbraio gli agenti avevano scoperto i responsabili dell’abbandono di materiale edile di risulta presso un’altra isola ecologica del centro grazie. Oltre alla sanzione, in questi casi scatta la denuncia penale se il trasgressore è titolare di una ditta.

“La nostra sezione ‘Tutela del territorio’ lavora con grande impegno per contrastare anche questo tipo di abusi che, oltre dare un senso di degrado, sono nocivi per la salute e comportano spese a carico della collettività”, commenta il sindaco Luca Lettieri