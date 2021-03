Bassetti: vaccini complessivamente sicuri, enti preposti a vigilare pronti a intervenire

“L’Ema ha da poco approvato il quarto vaccino per il Covid. Si tratta del vaccino di Johnson and Johnson’s, quello per intenderci che è già approvato per un’unica somministrazione. Ora il panorama delle possibilità è ancora più ampio e mi auguro che Aifa lo approvi nelle prossime ore”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Con l’occasione – ha aggiunto il prof. Bassetti – volevo anche sottolineare che i vaccini sono complessivamente sicuri e che il ritiro di alcuni lotti di quello di AstraZeneca in Danimarca e ora anche in Italia, dimostra che gli enti preposti a vigilare sono pronti a intervenire per tutelare la salute dei cittadini.

Ora occorre fare tutte le indagini per capire se gli effetti collaterali che sono stati riportati siano realmente collegati ai vaccini o delle altre casualità possibili.

Nel giudizio su tutti i farmaci, compresi i vaccini, occorre sempre mettere sulla bilancia rischi e benefici di ognuno.

Nel mondo sono stati somministrati milioni di vaccini di tutte le aziende e gli effetti collaterali sono assolutamente minimi e di gran lunga inferiori rispetto ai benefici”.