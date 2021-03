Incidente in A12 | Coda di 7 chilometri tra Genova Est e Recco

Un incidente, avvenuto sulla A12, in direzione levante, sta creando code tra Genova Est e Nervi.

Si tratta di un tamponamento tra quattro autovetture che si è generato forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Ci sono alcune persone rimaste ferite, ma in modo lieve.

I mezzi di soccorso sono ancora sul posto.

In particolare Autostrade per l’Italia segnala:

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo dal Km 13 in direzione Genova coda di 6 km tra Recco e Genova Nervi per incidente.

Sempre sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo dal Km 13 in direzione Rosignano, coda di 7 km tra Genova est e Recco per incidente.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova dal Km 125.8 in direzione Milano, permane il tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto fino alle 06:00 del 01/04/2021 per lavori.

AGGIORNAMENTO.

Ore 9.15. L’incidente avvenuto sulla A12 al km 13 tra Genova est e Recco è risolto.

Sulla A12 Genova – Livorno tra Genova est e Recco verso Livorno, vengono segnalati 8 km di coda per un incidente risolto avvenuto in doppio senso di circolazione.

In direzione Genova si registrano 6 km di coda tra Recco e Genova Nervi.

Per lo stesso motivo Il traffico defluisce su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l’Italia a monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli.

La situazione del traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do