Bassetti: account Twitter bloccato non è il mio

Le spiegazioni di Bassetti su Facebook: mai posseduto un profilo Twitter

“Account sospeso per violazione delle regole di Twitter” si legge sul profilo “@MatteoBassetti1” ed il trend sul social dell’uccellino azzurro va in impennata e diventa primo.

Se da una parte in tanti gioiscono, dopo le dichiarazioni su Montagnier da parte del prof, per la chiusura dell’account attribuito al direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università di Genova, altri lo difendono a spada tratta.

A rispondere è lo stesso Bassetti, sulla propria pagina… Facebook.

“Su mia richiesta – scrive l’infettivologo genovese – è stato appena chiuso un profilo twitter aperto da sconosciuti a mio nome. Quel profilo Twitter non è mai stato mio e tutto quello che è stato twittato da quando esisteva non è stato scritto dal sottoscritto o da persone da me autorizzate”… “Ribadisco di non aver mai posseduto un profilo Twitter, ma unicamente due profili certificati Instagram e Facebook.”

Bassetti, poi con un altro post in merito a chi lo ha accusato di essere un “advisory board” di chi produce vaccini per il Covid, risponde, sempre su Facebook, di non aver “nulla da nascondere”.

Il doppio curricula di Bassetti? Le rilevazione de Il Tempo e Libero