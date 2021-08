Il doppio curricula di Matteo Bassetti? Le rilevazione de Il Tempo e Libero Quotidiano

L’infettivologo e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università di Genova Matteo Bassetti con le dichiarazioni fatte nei confronti del premio Nobel Montagnier durante un incontro a Sutri, ha attirato sicuramente l’attenzione dei media e della popolazione e forse anche l’ira di qualche sostenitore del Premio Nobel o dei suoi avvocati.

Comunque, il giorno dopo Il Tempo e poi Libero Quotidiano, ai quali si sono accodati altri quotidiani, sono usciti con un pezzo riguardante proprio l’infettivologo genovese evidenziando la presenza di un doppio curricula (sinceramente lo abbiamo cercato sul sito della Montallegro e ne abbiamo trovato uno solo ndr) presenti sul sito di Villa Montallegro, la clinica con cui collabora in libera professione intramoenia.

Uno risalirebbe al 10 marzo 2018, mentre l’altro porta la data del 18 luglio 2021.

“Pochissime differenze fra i due testi – scrive Il Tempo pubblicando l’immagine dei due curricula – nessuna proprio nelle ultime pagine. In entrambi i casi l’elenco dei congressi medici internazionali cui ha partecipato come relatore termina con la Croatian Society of Infectious Diseases 2016 e con il congresso 2016 della European Association of Hospital Pharmacist.

Sparito, totalmente sbianchettato nel cv 2021, invece l’ultimo capitoletto che illustrava la carriera del professore Bassetti.”

“Nel 2018 infatti aggiungeva: Membro del Global advisory board and International delle seguenti industrie farmaceutiche – prosegue Il Tempo – e giù un elenco di 13 bei nomi dell’industria nazionale e internazionale, da Aventis a Menarini, da Bayer ad Angelini. Al primo posto però dell’elenco però c’era l’azienda probabile ragione di quella rapida sbianchettatura: Pfizer. Eh, già. Il virologo popolarissimo in tv era dunque membro del Global advisory board and International della Pfizer, l’azienda farmaceutica che oggi prospera grazie al fatturato del suo vaccino anti-Covid.”… “Si capisce – conclude Il Tempo – la necessità del prof. di fare sparire quel capitolo prima che venisse impugnato impropriamente contro di lui..” Ecco l’articolo completo su Il Tempo

Sulla stessa lunghezza d’onda Libero Quotidiano che parla come il “curriculum sbianchiettato di Matteo Bassetti diventa un caso e rischia di dare man forte alle teorie dei no vax del grande complotto Coronavirus”. L’articolo completo su Libero Quotidiano