Astrazeneca è anche una Hit

Astrazeneca è anche una Hit, dal 17 maggio è disponibile in radio e in digitale “ASTRAZENECA” il nuovo singolo di FURIA IN MELIS feat. ARIS CENA che ha spopolato su Facebook, oltre 1 milione di visualizzazioni in meno di un mese

A ritmo di raggaeton, “Astrazeneca” celebra l’amore e la spensieratezza in un mondo che si appresta a uscire dalla crisi pandemica, per rinascere con l’arrivo dei vaccini e dell’estate.

«Volevamo creare un brano estivo che facesse ballare le persone – dichiara l’artista – e in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo abbiamo trovato nell’ironia la giusta chiave per dare un po’ di conforto e divertimento.»

Il videoclip è stato girato nella meravigliosa località di Masua in Sardegna dove, tra spiagge paradisiache, sole e mare cristallino, Melis è alle prese con un folle inseguimento da parte di un poliziotto che cerca di raggiungerlo in tutti i modi, per verificare che abbia fatto il vaccino o il tampone.

Furia in Melis è un duo musicale fondato da Gioia Furia e Giampietro Melis. Giampietro è nato a Castel San Giovanni nel 1982.

Cresciuto in una famiglia dalle forti radici musicali (il nonno Agostino Falchi è stato un cantadore molto conosciuto e stimato in Sardegna) comincia a cantare da bambino, spronato dalla madre.

A 18 anni, dopo aver conosciuto Giuliano “Selva” Ponzuoli (produttore di Anna Tatangelo, Gianna Nannini, Iva Zanicchi, Marco Del Freo etc.) fonda la PETERMUSIC SCB, con cui produce alcune trasmissioni televisive e cura il festival “Quella Bandiera Gialla”, patrocinato artisticamente da Gianni Pettenati.

Contemporaneamente si dedica all’imprenditoria e sviluppa varie attività nel settore socio-assistenziale aprendo diverse strutture per anziani e facendo di questo la sua principale occupazione.

Nel 2018 conosce Gioia Furia, la sua attuale fidanzata, con cui decide di ricominciare a cantare.

Insieme danno vita al duo Furia in Melis, progetto che li vede cantare sia in coppia che come solisti. Nasce così il brano “L’immigrato se ne infischia” cantato da Giampietro e Gioia, presentato nel 2019 a “Casa Sanremo” durante la settimana del Festival.