Arbitri: Maresca dirige il derby della Lanterna, Pairetto per lo Spezia

Il derby in programma al “Luigi Ferraris” sabato (ore 18), valido per la sedicesima giornata del girone di ritorno, è stato affidato alla direzione arbitrale di Fabio Maresca appartenente alla sezione A.I.A. di Napoli. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Giacomo Paganessi (sezione di Bergamo) e Valerio Colarossi (sezione di Roma 2). Quarto ufficiale Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia), in collaborazione con Andrea Colombo (sezione di Como).

L’ AIA ha reso noto che sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere la sfida valida per il 35° turno di Serie A contro la Lazio, in programma sabato 30 aprile alle ore 20:45 sul terreno del ‘Picco’.

L’incontro vedrà come assistenti Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso e Salvatore Affatato della sezione di Vco. Quarto Ufficiale sarà Matteo Gariglio di Pinerolo. Al Var, Luigi Nasca di Bari. Avar, Filippo Valeriani di Ravenna.