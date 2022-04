Escalation | Guerrafondaio Biden: più armi a Kiev finché dura assalto di Mosca

Altro che diplomazia e stop al conflitto in Ucraina: “I nuovi aiuti militari Usa all’Ucraina comprenderanno piu’ artiglieria, veicoli blindati, mezzi anti carro e anti aerei”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente statunitense Joe Biden, che ha chiesto al Congresso Usa altri 33 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina, di cui 20 solo per le armi, nonché nuovi strumenti legali per rafforzare le sanzioni e sequestrare gli asset degli oligarchi destinandone i proventi a Kiev.

Mentre cresce il rischio, anche nucleare, di un allargamento del conflitto e in Europa si comincia a riflettere sulla necessità di una maggiore leadership europea per non rimanere schiacciati in quella che rischia di apparire o diventare una guerra per procura degli Usa contro il Cremlino.

“Putin non avrà mai successo nell’occupazione dell’Ucraina, finché continueranno gli assalti e le atrocità russe, continueremo a mandare armi a Kiev” ha promesso il presidente dem, precisando tuttavia che “non stiamo attaccando la Russia ma aiutando l’Ucraina a difendersi”.

Biden, inoltre, non ha rinunciato ad ammonire Putin sulla minaccia dell’atomica: “Nessuno dovrebbe fare commenti irresponsabili sull’uso delle armi nucleari”, ha detto, garantendo comunque che “siamo pronti a qualsiasi cosa vogliano fare”.

“Il prezzo di questa battaglia non è basso, ma cedere all’aggressione in corso sarebbe più costoso”.

Il nuovo pacchetto di interventi (20,4 miliardi di forniture militari, 8,5 di assistenza economica al governo ucraino, 3 per il sostegno umanitario e 500 milioni di aiuti alimentari) contiene una cifra enorme, che tuttavia il Congresso Usa dovrebbe approvare: è oltre il doppio di quello da 13,6 miliardi già approvato il mese scorso e ormai quasi esaurito.

Secondo gli esperti, dovrebbe consentire di sostenere Kiev per almeno cinque mesi, ossia sino a settembre.

“Cominciamo la transizione verso un’assistenza a più lungo termine”, ha sottolineato lo stesso Biden, confermando così i timori di un protrarsi a lungo del conflitto, “per mesi o anni”, come ha avvisato una fonte della Casa Bianca.