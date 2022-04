Derby della Lanterna, i numeri e le statistiche della stracittadina

Questo sarà il derby della Lanterna numero 78 in Serie A, i precedenti vedono 18 successi del Genoa contro i 30 della Sampdoria – completano il computo 29 pareggi; i rossoblù hanno ottenuto appena una vittoria nelle ultime 11 sfide nel massimo campionato contro i blucerchiati (4N, 6P), 2-1 il 22 luglio 2020.

La Sampdoria ha vinto 3-1 la gara d’andata contro il Genoa: solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) i blucerchiati hanno sconfitto i rossoblù in entrambe le partite in una stagione di Serie A: nel 2016/2017, sempre con Marco Giampaolo in panchina. Per la seconda volta nelle ultime sette stagioni, Sampdoria e Genoa si affronteranno in Serie A con entrambe le squadre nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata – nell’occasione precedente (il 14 dicembre 2019), i blucerchiati hanno vinto 1-0 con una rete di Manolo Gabbiadini.

La Sampdoria ha vinto quattro dei sette derby giocati di sabato (2N, 1P), questi successi sono arrivati nelle cinque sfide più recenti (1N). Dopo i tre gol nella sfida di andata, la Sampdoria potrebbe realizzare più di un gol contro il Genoa in entrambe le sfide della stessa stagione di Serie A per la prima volta dal campionato 1959/1960. Le uniche tre vittorie del Genoa contro la Sampdoria nelle ultime 10 stagioni di Serie A sono arrivate in trasferta, in più le due più recenti sono state nel girone di ritorno. Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi 12 derby in cui ha iniziato la giornata con meno punti rispetto alla Sampdoria (4N, 7P), 2-1 il 22 luglio 2020 proprio in casa dei blucerchiati alla 35ª giornata grazie alle reti di Domenico Criscito e Lukas Lerager per i rossoblu di Davide Nicola, di Manolo Gabbiadini il gol per i blucerchiati di Claudio Ranieri.