Apertura Iscrizioni Scuole 37° Torneo Ravano 28° Coppa Paolo Mantovani. Le registrazioni inizieranno questo lunedì 31 gennaio per terminare sabato 26 marzo.

Le fasi finali a Genova sono in programma dal 9-18 maggio 2022 nel Padiglione Jean Nouvel – Fiera – Porto Antico Genova

Le date delle Prefasi nelle varie Province sono in via di definizione per il mese di aprile e i primi giorni di maggio.

Tutti i Regolamenti 2022 sono stati aggiornati dalle relative Federazioni, che ringraziamo per la stretta collaborazione.

Tutte le attività sportive ed educazionali si svolgeranno nel rispetto delle “linee guida” di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 che saranno vigenti al momento della manifestazione. Il protocollo sanitario per le classi e per il pubblico verrà pubblicato a ridosso dell’evento.

Care Scuole benvenute alla 37esima edizione del Torneo Ravano! LINK ISCRIZIONI: https://torneo.torneoravano.com/iscrizioni/