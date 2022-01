Le nuove tabelle aggiornate al 29 gennaio 2022 con quello che è possibile fare

Con il decreto dello scorso 7 gennaio e con ulteriore modifica e inasprimento dal dpcm del 20 gennaio, da domani 1 febbraio partono le nuove restrizioni, le ennesime per quanto riguarda le normative italiane anti covid.

La prima restrizione, riguarda tutti i vaccinati, per i quali viene accorciata la durata del green pass che passa da nove (prima era di 12) a sei mesi.

Scatta, poi, l’obbligo vaccinale per gli over 50 con le relative multe per chi non si mette in regola rispettando i tempi.

Inoltre il certificato verde base (che si ottiene con tampone o prima vaccinazione) sarà necessario per andare in posta, in banca e in tutti i negozi che vendono beni non di prima necessità.

Le sanzioni

Dal 1 febbraio scattano le sanzioni per gli over 50 non vaccinati o non in regola col ciclo vaccinale con il ministero della Salute, tramite l’Agenzia delle Entrate, multerà con 100 euro, mentre non è previsto alcun provvedimento penale.

Chi riceverà l’avviso avrà dieci giorni di tempo per mettersi in regola dimostrando all’Asl di competenza l’avvenuta vaccinazione prima che scatti il provvedimento sanzionatorio.

L’avviso di addebito da parte dell’Agenzia delle Entrate arriverà entro 180 giorni. Il destinatario avrà anche 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di pace.

Green pass base per accedere in posta, in banca, tabacchino, libreria, edicole (al chiuso) e negozi di abbigliamento e di cosmetici

A partire da domani, 1 febbraio sarà necessario il green pass base (ottenibile tampone, guarigione o vaccino) per recarsi alla posta, anche per andare a ritirare la pensione, per andare in banca, per accedere agli uffici pubblici e quindi anche in Comune, per comprare i giornali o le sigarette, bolli, giocare al Superenalotto e lotterie varie dal tabaccaio, in libreria e nei negozi di abbigliamento e di cosmetica. L’accesso ai parrucchieri ed estetisti era già regolamentato con accesso con green pass base.

Accesso libero nei supermercati, nei negozi alimentari, negli esercizi di prima necessità come le farmacie, nelle strutture sanitarie, nei luoghi di giustizia (quali tribunali, giudici di pace e forze dell’ordine).

Ecco la tabella con le attività consentite (ultimo aggiornamento 29 gennaio)

Dal 15 febbraio

A partire dal 15 febbraio scatterà l’obbligo vaccinale per gli over 50 sul posto di lavoro: chiunque, a partire da quel giorno, verrà trovato a lavorare senza il super green pass potrà ricevere una sanzione dai 600 ai 1.500 euro.

I lavoratori che non presenteranno la certificazione verranno considerati assenti ingiustificati, avranno la sospensione dello stipendio, ma conserveranno il posto di lavoro.

Dei circa 1,8 milioni gli italiani con più di 50 anni che non hanno ancora ricevuto il vaccino.

Al 31 marzo, almeno di eventuali nuovi dpcm, terminerà lo stato di emergenza.

Il 15 giugno è la data ultima per la fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati.