Anteprima del cortometraggio Tic Man al cinema America Martedì 9 gennaio alle ore 18:30 presso il Cinema America

(Via Colombo, 11) verrà proiettato in anteprima il cortometraggio Tic Man nato dall’idea dell’autore Sergio Schenone.

In un bar di periferia un trio di amici di mezza età, trascorre le giornate tra discorsi vuoti e la costante presenza dei cellulari; un cliente attira la loro attenzione a causa della gestualità bizzarra e di alcuni strani rituali. Per noia e cinismo lo avvicinano con l’intento di coinvolgerlo in uno stupido scherzo ma Tic Man, questo è il soprannome che gli assegnano, è un uomo molto più complesso e imprevedibile di quanto immaginano.

“Si tratta di un cortometraggio in cui le svolte narrative portano gradualmente ad una dimensione in cui misteriosi eventi connettono il bar di periferia al mondo esterno, suggerendo una riflessione sul senso di responsabilità individuale” racconta Schenone.

Sergio Schenone: Arteterapeuta lavora prevalentemente con bambini, adolescenti e persone con disturbi dello spettro autistico. Ha pubblicato sull’argomento Arteterapia:

Nel 2011 Arteterapia e Sindrome di Asperger ed. Erickson. Nel 2021 Ogni sguardo è unico ed. Bruno Mondadori. Come pittore ha realizzato nel 2023 la mostra Animals presso il CAD in Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova . Come filmmaker ha realizzato vari cortometraggi e documentari tra cui: Nel 2006 La bella novità Primo premio obiettivo Liguria al Genova Film Festival. Nel 2010 Max Miglior corto nazionale all’Overlook Film Festival, Primo premio Fotogramma d’ Oro di Trieste. Nel 2018 Portofino 20 anni di Area Marina Protetta Premio Speciale Reg. Liguria al Video Film Festival di Imperia

Crediti Tic Man: Regia, soggetto – Sergio Schenone; Interpreti – Francesco Scandale, Andrea Benfante, Alessandro Bergallo, Sandro Caviglia, Lisa Dell’Utri Vizzini; Sceneggiatura – Sergio Schenone, Francesco Scandale; Fotografia – Riccardo Gambacciani; Operatori – Matteo Zingirian, Riccardo Gambacciani, Andrea Adi

Scenografia – Valentina Albino, Erika Sanbiase; Fonico – Stefano Agnini; Trucco – Elena Greco; Musica ed effetti sonori – Angelo Simonini; Montaggio – Matteo Zingirian, Sergio Schenone; Color e sound design – Matteo Zingirian; Prodotto da – Sergio Schenone; Francesco Scandale.