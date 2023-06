Antenna 5G Sampierdarena, Mascia: in arrivo annullamento autorizzazione

“A seguito dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell‘autorizzazione paesaggistica, alla luce della non corrispondenza tra i rendering presentati e il reale impatto dell’impianto percepibile sul luogo, e alla luce di quanto contro dedotto nella memoria tecnica, gli uffici della direzione Urbanistica stanno per formalizzare la proposta di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica alla competente Commissione locale del paesaggio che nella sua valutazione coinvolgerà anche la Sovrintendenza”.

Lo ha annunciato ieri l’assessore comunale all’Urbanistica Mario Mascia in riferimento alla nuova antenna di telefonia 5G alta 24 metri a Genova Sampierdarena, che ha suscitato polemiche e proteste da parte degli abitanti.

Antenna 5G di 24 metri a Sampiedarena, Russo: altra servitù inaccettabile

“Nello specifico – hanno aggiunto da Tursi – il gestore nella ‘memoria tecnica in replica alla comunicazione di avvio del procedimento per la verifica delle condizioni per l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n.168 del 11/04/2022 di cui alla pratica n.549/2022’ ha assicurato che ‘le lavorazioni in cantiere saranno sospese e il sito non verrà acceso’ e ha proposto l’apertura di un tavolo tecnico per esaminare una soluzione conciliativa che preveda un ridimensionamento della struttura, compatibile con la funzionalità della stessa, gli impatti elettromagnetici ed il contesto paesaggistico, in funzione anche della pubblica utilità della struttura stessa che la caratterizza come opera di urbanizzazione primaria”.