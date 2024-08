Andora, mistero per una barca vuota alla deriva: avviate le ricerche

Imbarcazione ritrovata senza nessuno a bordo: scatta l’allarme per un diportista scomparso

Ad Andora è mistero dopo il ritrovamento di una barca alla deriva senza nessuno a bordo. L’allarme è stato lanciato il 22 agosto dai familiari di un uomo di 59 anni, originario di Torino, che risulta scomparso.

L’uomo, proprietario dell’imbarcazione, era un appassionato di pesca e frequentava spesso Imperia per le sue vacanze. Era molto conosciuto tra i pescatori dilettanti di Borgo Marina.

Ipotesi di incidente durante una battuta di pesca

Le prime ipotesi puntano a un possibile incidente avvenuto durante una battuta di pesca. La Guardia Costiera è intervenuta prontamente e ha mobilitato due elicotteri per le ricerche.

La barca è stata trovata vicino agli scogli di Andora, con il motore elettrico Motor Guide ancora attivo, un dispositivo comunemente usato dai pescatori per mantenere la posizione.

Ricerche in corso e indagini aperte

Si sospetta che l’uomo possa essere stato colto da un malore o trascinato in acqua da un grosso pesce. Le ricerche in mare continuano con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, mentre l’imbarcazione è stata trainata in porto per ulteriori accertamenti.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e ritrovare il diportista scomparso.