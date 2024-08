Sampdoria, abbonamenti verso quota 20.000

Prorogata la scadenza fino a sabato sera. Abbonamenti prorogati fino alle 20:30 di domani, in vista della partita contro la Reggiana

La campagna abbonamenti della Sampdoria procede a ritmo sostenuto, andando verso quota 20.000 tessere.

Per questo motivo, la società ha deciso di estendere il termine per l’acquisto degli abbonamenti, concedendo quasi un giorno in più ai tifosi.

Comunicato ufficiale dell’U.C. Sampdoria

In un comunicato ufficiale, l’U.C. Sampdoria ha annunciato la proroga della campagna abbonamenti “In ogni angolo della città”. Considerando la concomitanza della partita contro la Reggiana, valida per la 2ª giornata della Serie BKT e in programma domani, sabato 24 agosto, alle ore 20:30 allo stadio “Ferraris”, il club ha deciso di estendere il termine ultimo per abbonarsi.

Nuova scadenza per la campagna abbonamenti

La campagna, inizialmente prevista per concludersi oggi, venerdì 23 agosto, alle ore 23:59, sarà quindi prorogata fino a domani, sabato 24 agosto, alle ore 20:30. I tifosi potranno acquistare gli abbonamenti attraverso i seguenti canali:

Online su sampdoria.ticketone.it

su sampdoria.ticketone.it Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per trovare la rivendita più vicina)

su tutto il territorio nazionale (clicca qui per trovare la rivendita più vicina) Botteghino dello stadio di via Monnet (aperto solo sabato 24 agosto, con orario 10:00-13:00 / 16:00-20:30)

Questa proroga offre un’ulteriore opportunità ai tifosi blucerchiati di sostenere la squadra durante la stagione 2024/25.