Completato abbattimento dei pini secolari: protesta dei cittadini nel pomeriggio

Concluso l’abbattimento dei pini nei giardini di Brignole: proteste in città

Sono state ultimate le operazioni di abbattimento dei pini secolari nei giardini di fronte alla stazione Brignole, intervento voluto dall’amministrazione comunale a causa del presunto rischio rappresentato dagli alberi.

In totale, sono stati abbattuti quindici esemplari di pino.

Mobilitazione cittadina contro l’abbattimento degli alberi

Numerosi cittadini e attivisti ambientalisti si sono opposti al taglio degli alberi, organizzando una serie di presidi di protesta.

L’ultimo presidio è previsto per questo pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:30, durante il quale Giulia, un’artista di strada, si esibirà in una performance per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica.

L’ultimo grido di protesta delle associazioni ambientaliste

Le associazioni che si sono battute contro l’abbattimento dei pini hanno diffuso una nota in cui si legge: “Al termine di una settimana di presidi, lanceremo l’ultimo grido contro il taglio dei pini monumentali di Brignole. Ci aiuterà Giulia, artista di strada, che ci accompagnerà con una sua performance. Chi può partecipi, e non è detto che sia finita qui: ne discuteremo insieme con i presenti.”

L’appuntamento per l’ultima manifestazione è fissato per venerdì 23 agosto, dalle ore 17:00 alle 19:30.

La mobilitazione potrebbe non concludersi qui, poiché i partecipanti discuteranno possibili azioni future.

Photo Gallery